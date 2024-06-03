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Названы три самых дорогих в обслуживании китайских автомобиля

Fresh назвал три китайских автомобиля, которые ремонтировать дороже всего

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Depositphotos

Большинство автомобилей китайских марок не требуют больших затрат на обслуживание, однако есть исключения. Об этом «Российской газете» рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

«Например, дороже всего обходится посещение сервисного центра владельцам моделей FAW: средний чек на ремонт составляет около 200 тыс. рублей. Максимальный счет в 2024 году при этом — более 530 тыс. рублей», — отметил он.

К дорогим в этом отношении маркам Рязанов также отнес JAС (свыше 400 тыс. рублей) и Tank (более 230 тыс. рублей).

При этом он отметил, что машины этих брендов не входят в список самых аварийных авто.

До этого сообщалось, что в России 57,8% жителей считают, что машины из Поднебесной все же могут быть альтернативой премиуму из Европы. В соответствующем рейтинге россияне отдали больше всего голосов бренду Tank (30%). На второй и третьей строчках оказались марки Exeed (28,2%) и Zeekr (14,4%) соответственно. За ними следуют Voyah (10,8%) и Lixiang (9,8%).

Ранее китайский Haopin анонсировал купеобразный седан в стиле Tesla.

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