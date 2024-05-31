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Глава «КАМАЗа» жестко раскритиковал игрока рынка за сверхдоходы

Глава «КАМАЗа» Когогин раскритиковал разработчика автоэлектроники за сверхдоходы

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Глава «КАМАЗа» Сергей Когогин раскритиковал компанию «НПП Итэлма», которая занимается разработкой автоэлектроники. Слова гендиректора автопроизводителя цитирует «Интерфакс».

«Вот эти два товарища слева сидят [разработчики автоэлектроники] — они рассказывают всему миру о том, как у нас дорого стало по автокомпонентам. А если сравнить цены, по которым они нам поставляли продукцию в 2021 году и сегодня, то разница в 4 раза <...> Это компания [«НПП Итэлма»], которая получает сегодня сверхдоходы и паразитирует на проблемах», — заявил Когогин.

Подобная критика прозвучала на выездных парламентских слушаниях Совета Федерации по автопрому. Председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов в ответ напомнил Когогину о том, что сейчас на отечественном рынке почти не осталось разработчиков автоэлектроники, поэтому надо работать с теми, кто есть.

До этого в селе Абрау-Дюрсо под Новороссийском отскочившее от «КАМАЗа» колесо сбило мужчину и женщину.

После того, как колесо сбило людей, оно влетело в арку, врезалось в стоящий автомобиль и упало на бок. У пострадавшего мужчины ушиб руки и ноги. Женщину отправили в больницу. О том, почему одно колесо у «КАМАЗа» взорвалось, а второе отлетело, не сообщается.

Ранее На «АвтоВАЗе» резко высказались в отношении китайских автобрендов.

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