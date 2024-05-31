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В Москве BMW влетел в пару, которая ехала на одном самокате

В Москве BMW сбил мужчину и женщину, которые ехали на одном электросамокате

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Телеграм-канал Прокуратура Москвы

В Москве водитель на BMW сбил мужчину и женщину, которые ехали на одном электросамокате. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«На Волгоградском проспекте водитель автомобиля BMW совершил столкновение с электросамокатом, пересекавшим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в публикации.

В ДТП пострадали водитель электросамоката 1987 года рождения и его спутница 1990 года рождения. Обстоятельства аварии устанавливаются. В прокуратуре напомнили, что ездить вдвоем на одном электросамокате запрещено, а на переходах надо спешиваться.

До этого дети на самокате сбили велосипедиста в центре Санкт-Петербурга. Судя по видеозаписи, дети выехали на переход, который в этот момент переходили пешеходы, и сбили на нем мужчину на велосипеде. Пострадавший ехал вдоль зебры на велосипеде, и, вероятно, дети не заметили его приближения. От серьезных повреждений мужчину спасла экипировка.

Ранее массовая авария с участием автомобилей и мотоцикла парализовала движение на ТТК в Москве.

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