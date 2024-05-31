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Названы пять признаков инструктора автошколы, с которым не сдать экзамен

Инструктор Моряхин рассказал про пять признаков плохого учителя автошколы

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Shutterstock/FOTODOM

Кандидат в водители может распознать плохого инструктора в автошколе всего по нескольким признакам. Об этом в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» рассказал автоинструктор, блогер Сергей Моряхин.

«Важнейшим признаком плохого автоинструктора является отсутствие каких-либо результатов после серии занятий. Подчеркиваю: не первого или второго, а после многократных упражнений. Также ученику нужно понимать, заинтересован ли инструктор в его обучении. Например, если он молчит и ничего не объясняет, то это значит, что, скорее всего, вы столкнулись с плохим наставником. Другой признак непрофессионального инструктора — это отсутствие самообладания. Если он начинает кричать и ругаться из-за каких-то ошибок, то сотрудник автошколы, вероятно, не понимает, как должно проходить обучение», — пояснил он.

Моряхин добавил, что определить плохого автоинструктора можно и по его отношению к просьбам ученика. Например, кандидат в водители просит его отработать какой-то маршрут, а наставник не прислушивается и отказывает.

Нередко такие инструкторы сами начинают требовать от ученика моментальных результатов, что также говорит об их некомпетентности.

При этом специалист подчеркнул, что кандидату в водители важно трезво оценивать свои силы и навыки.

«Стоит помнить, что за 15 занятий стать профессиональным водителем невозможно и виноват в этом не инструктор. От ученика требуется, чтобы он вникал, задавал вопросы и был вовлечен в процесс обучения. Если он этого не делает, то отсутствие результатов является прежде всего его виной», — подытожил Моряхин.

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