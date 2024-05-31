В Химках обвинили коммунальщиков в том, что они покрасили на дороге цемент, выдав его за асфальт

Жители подмосковных Химок пожаловались, что во дворе жилого дома управляющая компания вместо укладки асфальта зацементировала ямы и покрасила их черной краской. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

На имитацию асфальта обратили внимание жильцы дома по ул. Победы. По их словам, коммунальщики должны были уложить во дворе новое покрытие, но, так как асфальта не хватило, одну из ям залили цементом, а потом покрасили.

В УК «Жилищник Химки» сообщили «Подъему», что это «подготовка для нанесения асфальтной карты». На уточняющий вопрос о том, будет ли сверху уложен новый асфальт, в управляющей компании не ответили.

До этого на юге Москвы припаркованный автомобиль практически закатали в асфальт. Кадры опубликовал Telegram-канал «Москва на дорогах».

В ролике показано, что у колес припаркованной красной машины выложен свежий асфальт, в который та немного провалилась. В комментариях пользователи озабочены тем, что машина не сможет выехать из такой «ловушки». При этом некоторые из них обвиняют водителя в том, что тот якобы не прочитал объявление о предстоящем ремонте дороги и поставил авто в неположенном месте.

Ранее сообщалось, что россиянам рассказали, как получить компенсацию при повреждении машины в яме на дороге.