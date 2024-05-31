В столице случайно обнаружили новейшую модель «Москвича»

В Москве случайно заметили новый кроссовер «Москвич 8». Об этом сообщает «Автопоток», который получил изображения от подписчика.

«Как эта машина могла оказаться на дорогах общего пользования, если ее производство стартует только в конце 2024-го? По всей видимости, экземпляр выкатили для рекламных съемок», — говорится в публикации.

Также на фотографиях можно заметить, что рядом с новинкой стоят «Москвич 3» и «Москвич 6». На камеру попал момент, когда работники меняли госномера на таблички с названиями моделей авто.

До этого сообщалось, что новый кроссовер «Москвич 8» заменит на российском рынке аналогичные корейские модели. По словам автоэкспертов, он станет отечественным аналогом моделей Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, которые официально больше не поставляются в нашу страну. Конкурентами автомобиля при этом назвали Chery Tiggo 8 и Geely Okavango. Автомобиль также оснастили цифровой приборной панелью, беспроводной зарядкой для телефона, системой камер кругового обзора и многим другим.

Ранее стало известно, при каком условии россияне будут покупать автомобили Volga.