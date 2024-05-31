Автоэксперт объяснил преимущество покупки автомобиля на маркетплейсе

Покупка автомобиля на маркетплейсе пока ограничивается плюсами комфорта и удобства – покупатель имеет возможность заказать машину, не выходя из дома и экономя время, отметил автоэксперт, главред журнала «За рулем» Максим Кадаков. В будущем «виртуальные автосалоны» могут обогнать по популярности обычные, если с их помощью можно будет сэкономить, заявил он Общественной службе новостей.

Скорость, удобство и возможность выбрать доставку по доступному адресу – это явные преимущества онлайн-покупки авто, однако в остальном условия покупки будут мало отличаться от салона, предупредил эксперт.

«Мы понимаем, что мы не можем его купить, так же как, кастрюлю – нужно подписать договор, акт приёма-передачи и прочее, — объяснил он. — все взаимодействия выстраиваются ровно на тех же основаниях, на которых вы взаимодействуете с дилерами, покупая автомобиль непосредственно в дилерском центре».

При приобретении машины в онлайн-магазине покупатель получает возможность ездить на ТО к любому официальному дилеру, также он может обратиться к нему по гарантии, отметил Кадаков.

В России покупка машин в онлайн-режиме может быть популярна из-за желания людей сэкономить, считает автоэксперт. Даже скидка в 50 тыс. рублей при покупке авто за 2 млн рублей может повлиять на решение покупателя, подчеркнул он.

«Если продажа через маркетплейсы будет решать главную задачу покупателя, то продажи пойдут. А главная задача покупателя – это купить такой же товар дешевле», — заключил Кадаков.

Напомним, с прошлого года торговлю автомобилями запустил маркетплейс Ozon – на нем доступны лишь автомобили от компании ООО «Деливери кар», онлайн-дилера китайского бренда Chery. Недавно запуск подобного проекта анонсировал Wildberries. При этом в Национальном автомобильном союзе отмечали, что к такому способу приобретения авто есть юридические вопросы, связанные с подписанием договора купли-продажи. Именно с этого момента покупатель становится собственником авто, а в случае онлайн-покупки он получает свою покупку он значительно позже оплаты.

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