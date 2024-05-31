Россиянам рассказали, чем грозит захват парковочного места во дворе

Россиянам, которые пытаются самовольно захватить парковочное место во дворе дома, грозит штраф. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на директора Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игоря Позднякова.

По его словам, существуют два типа парковок во дворе: в первом случае места закреплены за конкретными жильцами, а во втором — водители паркуются стихийно.

«Если парковка заполняется стихийно и места не закреплены за определенными владельцами автомобилей, самозахват парковочного места — нарушение прав других жильцов», — подчеркнул Поздняков.

При этом многие водители все равно пытаются устроить «захват» места, огородив его цепочками, старыми покрышками, кирпичами и т.д. Нередко это вызывает скандалы между соседями. По словам Позднякова, на таких «захватчиков» следует жаловаться в управляющую компанию, администрацию района или ГАИ. При этом важно приложить доказательства в виде фото, видео и показаний свидетелей. Также жильцы могут написать коллективную жалобу.

Согласно закону, нарушителю грозит штраф в размере 1-1,5% от кадастровой стоимости участка (минимум 5 тыс. рублей). Если стоимость не определена, то штраф составит 5-10 тыс. рублей.

До этого в России решили обновить штраф, про который все уже давно забыли. Так, правительство Российской Федерации поддержало предложение депутатов Государственной думы о введении наказания для водителей, которые участвуют в опасных ситуациях на дорогах, создавая угрозу для других автомобилистов. Речь идет о так называемом «опасном вождении», термин был введен в ПДД с 2016 года, но до сих пор не сопровождался соответствующими санкциями.

Ранее в Госдуме предложили конфисковывать автомобили у лихачей.