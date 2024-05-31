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В Петербурге мужчина пробил голову мальчику за наезд на самокате на ребенка

Петербуржец проломил голову мальчику, который наехал на самокате на ребенка

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Shutterstock

В Санкт-Петербурге мужчина избил мальчика, наехавшего на самокате на другого ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Конфликт произошел накануне на Парнасе. По информации, 15-летний мальчик переезжал на самокате по пешеходному переходу. Он сбил другого ребенка, который отделался лишь ссадинами. Это увидел мужчина, который набросился на парня и начал его бить. Удары были настолько сильными, что подростку пробило голову», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мальчик доставлен в больницу. Проводится проверка.

До этого стало известно, что под Новороссийском сотрудник Госавтоинспекции сбил из личного оружия дрон.

Инцидент произошел в районе села Владимировка. В районе 1:30 ночи на 11-м километре трассы Новороссийск-Керчь дрон заметил 30-летний старший лейтенант Максим Сидоров — полицейский быстро среагировал, достал автомат Калашникова и сбил БПЛА с помощью 11 выстрелов. Обломки беспилотника забрали военнослужащие.

Ранее сообщалось что в Подмосковье рой чел превратил внедорожник SsangYong в улей.

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