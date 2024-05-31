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Гаишник из автомата сбил боевой дрон ВСУ, летевший бомбить Новороссийск

В Новороссийске сотрудник ГИБДД сбил украинский дрон из автомата Калашникова

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Shutterstock

Под Новороссийском сотрудник Госавтоинспекции сбил из личного оружия дрон. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«БПЛА летел в районе села Владимировка. В районе 1:30 ночи на 11-м километре трассы Новороссийск-Керчь дрон заметил 30-летний старший лейтенант Максим Сидоров — полицейский быстро среагировал, достал автомат Калашникова и сбил БПЛА с помощью 11 выстрелов. Обломки беспилотника забрали военнослужащие», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали дронами нефтебазу в Темрюкском районе региона, в результате чего произошел сильный пожар и пострадали несколько сотрудников.

Позже мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что успешно отражена атака на город с применением беспилотных летательных аппаратов. Предварительно, повреждений нет.

Мэр Новороссийска поблагодарил российских военнослужащих, которые, по его словам, «мгновенно реагировали на поставленные задачи».

Также глава города выразил благодарность СМИ «за оперативное информирование населения» и жителей Новороссийска «за проявленное спокойствие и отсутствие паники».

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития одобрило повышение утильсбора на автомобили.

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