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В Подмосковье рой пчел «оттюнинговал» автомобиль и попал на видео

Появилось видео, как в Балашихе рой чел превратил внедорожник SsangYong в улей

В Балашихе рой пчел атаковал внедорожник SsangYong Actyon. Кадры произошедшего опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что сотни пчел обосновались на нижней части багажника автомобиля. Машина была припаркована у торгового центра, владельцы ушли за покупками в магазин. Пользователи соцсетей предполагают, что в багажнике могло разлиться что-то сладкое.

До этого в Красноярске около мусорных баков заметили коробки с живыми пчелами. Инцидент произошел около жилого дома. Местные жители обратили внимание на ситуацию, они опасаются за свою безопасность. В комментарии для журналистов сотрудники Минсельхоза заявили, что на месте уже работают сотрудники Красноярского отдела ветеринарии. В случае если специалисты найдут у пчел опасные заболевания, они привлекут полицию.

Ранее сообщалось, что тополиный пух может вывести автомобиль из строя.

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