Стало известно, при каком условии россияне будут покупать автомобили Volga

Рыночные перспективы автомобилей Volga в России зависят от целого ряда факторов, но в первую очередь — от цены. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на опрошенных экспертов отрасли.

«Мало иметь в арсенале красивое имя – придется «поработать» с ценой. Которая, учитывая более высокий статус Volga, может быть в интервале 2,5 – 3 млн рублей. А лучше – и чуть меньше… Ведь у нас, несмотря на бодрые цифры статистики, покупательская способность населения невысока», — заявил шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто.

Он напомнил, что недавно автобренду «Москвич» пришлось снижать цены на свои авто, чтобы привлечь покупателей.

Тем временем глава отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадий Григорьев считает, что продажи новых Volga будут зависеть от ценника и производственного объема. Аналогичного мнения придерживается руководитель пресс-службы Expocar Александр Ковалев. По его словам, на успех бренда повлияет ценовая политика и маркетинговая стратегия. Он считает, что производственный объем составит 20-30 тыс. автомобилей в 2025 году.

Презентация автомобилей Volga состоялась 21 мая 2024 года в Нижнем Новгороде на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024). Впервые была представлена новая линейка автомобилей Volga, которые будут выпускаться под этим брендом.

Машины будут предлагаться в трех классах: Volga С40 — седан класса D, Volga К30 — кроссовер класса С, Volga К40 — кроссовер класса D. Все автомобили будут оснащаться бензиновым двигателем мощностью 188 л.с. и семиступенчатой автоматической коробкой передач. Выпуск машин начнется в 2024 году.

Ранее стало известно, сколько будет стоить бизнес-седан Volga.