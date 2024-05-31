Керченская паромная переправа временно закрыта

Керченская паромная переправа временно прекратила работу до особого распоряжения. Об этом со ссылкой на ее диспетчерский центр сообщает РИА Новости.

Информацию подтвердили и в справочной службе города Керчи. Время открытия пока неизвестно.

Ночью 30 мая сообщалось, что в Керчи после отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) были повреждены два парома — автомобильный и железнодорожный. Обломки сбитых ракет разбили у них остекление надстроек. Пострадавших среди моряков и гражданского населения нет, после оценки повреждений работу переправы обещали возобновить.

Ночью 31 мая автомобильное движение перекрывалось и по Крымскому мосту. До того в Новороссийске звучала сирена, предупреждающая об атаке беспилотников.

Ранее атаку ВСУ на Керчь прокомментировали в Госдуме.