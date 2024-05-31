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Массовая авария с участием автомобилей и мотоцикла парализовала движение на ТТК в Москве

Крупное ДТП парализовало движение на Лужнецкой эстакаде в Москве

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Depositphotos

В Москве на Лужнецкой эстакаде, входящей в состав Третьего транспортного кольца, затруднено движение из-за ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Лужнецкой эстакаде произошло ДТП с участием 2 автомобилей и мотоцикла. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. В ведомстве посоветовали выбирать альтернативные маршруты для проезда.

До этого дети на самокате сбили велосипедиста в центре Санкт-Петербурга. Судя по видеозаписи, дети выехали на переход, который в этот момент переходили пешеходы, и сбили на нем мужчину на велосипеде. Пострадавший ехал вдоль зебры на велосипеде, и, вероятно, дети не заметили его приближения. От серьезных повреждений мужчину спасла экипировка.

Ранее в Омске водитель снял на камеру, как женщина на скорости сбила мотоциклиста.

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