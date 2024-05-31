Россиянам рассказали, как снизить цену на подержанный автомобиль

Грамотный торг при покупке машины с пробегом позволит получить хорошую скидку. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов сервиса «Сберавто».

«Приятное начало разговора с продавцом станет первым шагом навстречу торгу. В телефонной беседе или по переписке важно соблюдать правила вежливого общения: грамотно и однозначно задавать вопросы, сохранять нейтральный или положительный тон, использовать знаки препинания и по возможности не допускать грамматических ошибок», — отметили специалисты.

Весомой темой для обсуждения при торге является юридическая чистота машины. Например, можно обсуждать скидку, если у собственника машины отсутствует оригинал ПТС.

Кроме того, можно добиться большой скидки, если в автомобиле при большом пробеге не происходила замена расходных материалов — ремней или цепей, масла, фильтров — в ключевых агрегатах, таких как мотор или коробка передач.

Специалисты отметили, что торговаться лучше в конце переговоров, так как отпустить потенциального клиента в последний момент из-за сомнения в незначительных деталях будет сложнее, чем решиться на скидку.

До этого руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин заявил, что для того, чтобы распознать автомобиль после серьезного ДТП, надо посмотреть на ширину зазоров кузовных деталей. Если есть какие-то расхождения, то надо посмотреть на крепежные элементы. Если что-то демонтировалось, то на болтовых соединениях сбивается краска. После ремонта эти места подкрашивают, но все равно их будет видно.

Еще надо обратить внимание на способ нанесения шовного герметика. Нанести герметик «по-заводскому» сложно, почти невозможно. Поэтому, если есть какие-то расхождения по форме и методу нанесения, то это говорит о том, что данная деталь ремонтировалась. Машину, стоявшую на стапеле для восстановления геометрии, можно определить по следам от силовых зажимов на металлических порогах.

Также директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максим Солодовник заявил, что владельцы подержанных автомобилей используют рост спроса на авто в своих целях и пытаются продать по завышенной цене откровенный автохлам. Например, средняя стоимость пятилетнего авто составляет около 2,5 млн рублей, и, если продавец утверждает, что продает не битый и не затопленный автомобиль по цене существенно ниже рыночной, от покупки стоит отказаться.

Ранее сообщалось, что дополнительная шумоизоляция может вызвать коррозию авто.