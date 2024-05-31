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Один из въездов в Новороссийск закрыли

Мэр Новороссийска Кравченко: въезд в город через Владимирский пост закрыт

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Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что въезд в город через Владимирский пост был закрыт. Заявление размещено им в Telegram-канале.

Уже через шесть минут движение по посту было возобновлено одновременно с отменой воздушной тревоги. Ограничение движения вводилось на фоне угрозы атаки БПЛА на город.

До этого в Новороссийске прозвучал сигнал опасности атаки беспилотников.

Днем 30 мая Черноморский флот уничтожил в море четыре безэкипажных катера ВСУ.

В ночь на 30 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на Крым, используя не только беспилотники, но и ракеты. По данным Минобороны, были сбиты в том числе восемь оперативно-тактических ракет ATACMS.

Движение машин по Крымскому мосту перекрывали на 40 минут, а работу паромной переправы временно приостанавливали.

Ранее под Новороссийском загорелась трансформаторная подстанция.

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