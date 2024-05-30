Инкассаторы закрыли «Буханку» на проволоку и потеряли мешок денег в Белоруссии

В Белоруссии инкассаторы закрыли двери служебного УАЗа на проволоку и потеряли мешок с деньгами. Об этом сообщает УВД Минской области в своем Telegram-канале.

«Мешки были загружены в грузовой отсек служебного автомобиля УАЗ. При этом двери отсека были заперты лишь на проволоку из-за технической неисправности замка», — говорится в публикации.

Отмечается, что мешок нашел на автодороге в городе Несвиж проезжавший мимо мужчина. Он передал его оперативно-дежурной службе РОВД. В мешке находились 20 тыс. белорусских рублей (порядка 560 тыс. российских рублей по курсу).

До этого в сети появилось видео, как попасть в УАЗ без ключа. На кадрах видно, что владелец автомобиля закрывает форточку с внутренней стороны и нажимает на специальную кнопку, чтобы окно заблокировалось. Однако далее водитель захлопнул дверь машины и показал, что на самом деле форточка легко открывается одним движением руки. Пользователи соцсетей заметили, что таким образом злоумышленники могут без проблем проникнуть в автомобиль и угнать его.

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