Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Инкассаторы закрыли «Буханку» на проволоку и потеряли мешок денег в Белоруссии

Белорусские инкассаторы закрыли служебный УАЗ на проволоку и потеряли мешок денег

close
100%
Depositphotos

В Белоруссии инкассаторы закрыли двери служебного УАЗа на проволоку и потеряли мешок с деньгами. Об этом сообщает УВД Минской области в своем Telegram-канале.

«Мешки были загружены в грузовой отсек служебного автомобиля УАЗ. При этом двери отсека были заперты лишь на проволоку из-за технической неисправности замка», — говорится в публикации.

Отмечается, что мешок нашел на автодороге в городе Несвиж проезжавший мимо мужчина. Он передал его оперативно-дежурной службе РОВД. В мешке находились 20 тыс. белорусских рублей (порядка 560 тыс. российских рублей по курсу).

До этого в сети появилось видео, как попасть в УАЗ без ключа. На кадрах видно, что владелец автомобиля закрывает форточку с внутренней стороны и нажимает на специальную кнопку, чтобы окно заблокировалось. Однако далее водитель захлопнул дверь машины и показал, что на самом деле форточка легко открывается одним движением руки. Пользователи соцсетей заметили, что таким образом злоумышленники могут без проблем проникнуть в автомобиль и угнать его.

Ранее стало известно, что нижегородский чиновник решил искупить вину за пьяную езду, уехав на СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами