Нижегородский чиновник решил искупить вину за пьяную езду, уехав на СВО

В Нижегородской области глава поселка Первомайский Дмитрий Полудницын попался на пьяной езде. Об этом сообщает NN.ru.

Отмечается, что дело о пьяной езде появилось на сайте судебного участка № 2 Городецкого района. Полудницына оштрафовали. Эту информацию подтвердили помощники главы региона Глеба Никитина.

«Дмитрий Полудницын находится в отпуске, после которого планирует уволиться с текущей должности и заключить контракт с ВС РФ», — рассказали они.

Сам чиновник отказался общаться с журналистами, заявив, что не владеет информацией.

14 апреля главу МЧС Чечни Алихана Цакаева задержали на контрольно-пропускном пункте «Герзель» в Дагестане. Он ехал по встречной полосе на черном GMC, проигнорировал требование остановиться и попытался сбить сотрудников ДПС. Отмечалось, министр был пьян. После задержания на место прибыли бойцы спецназа «Ахмат», которые, по данным СМИ, «силой забрали» чиновника и увезли в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что автосалон не может продать Chevrolet Suburban замминистра обороны Иванова.