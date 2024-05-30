В России появятся камеры фиксации нарушений ПДД водителями самокатов

Министерство транспорта Российской Федерации разместило конкурсную заявку на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) по теме «Разработка опытного образца программно-аппаратного комплекса для обеспечения безопасности дорожного движения при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ) в субъектах Российской Федерации». Это следует из технического задания, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

«Научная новизна исследования заключается в разработке научно обоснованных предложений по созданию системы контроля и надзора безопасного использования СИМ в городских условиях, позволяющей фиксировать СИМ в автоматическом режиме», — говорится в техническом задании конкурса.

Среди объектов, для которых понадобится фото- видеофиксация, министерство указывает электросамокаты, электроскутеры, гироскутеры, моноколеса, сегвеи и иные аналогичные средства. Минтранс приводит статистику правительства Москвы, согласно которой число электросамокатов в сервисах кикшеринга увеличилось в городе с 3 тыс. в 2018 году до 25 тыс. в 2021 году, количество пользователей — с 30 тыс. до 1 млн, количество поездок — со 170 тыс. до 8 млн.

В рамках ОКР, помимо комплекса фото-фиксации нарушений, планируется разработать прототип учетного номера СИМ, совмещенного с меткой, позволяющей распознать учетный номер дистанционно, а также мобильное приложение и систему контроля СИМ. Также потребуется внесение изменений в нормативные акты.

Ранее стало известно, что российские сервисы электросамокатов повысили штрафы за некоторые нарушения.