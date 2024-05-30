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На видео попал пограничник, который со шлагбаумом в руках регулирует проезд

Появилось видео, как в Колумбии пограничник со шлагбаумом в руках закрывает проезд

В Колумбии пограничник взял в руки шлагбаум и попытался перекрыть проезд для водителей, которые не хотят платить за проезд. Кадры этого инцидента опубликовали в соцсети X (бывшая Twitter).

На видео показано, как сотрудник со шлагбаумом в руках пытается самостоятельно регулировать проезд, однако водители продолжают ехать дальше и чуть ли не сбивают мужчину с ног. Как пишут СМИ, кадры были сняты на КПП между Турбако и Картахеной. Возмущенные жители требуют отменить оплату за проезд между муниципалитетами, которые тесно связаны между собой.

До этого в Невском районе Петербурга задержали обнаженного мужчину на парковке. Инцидент произошел во дворах жилых домов по бульвару Красных Зорь, где местные жители заметили человека, который вел себя неадекватно. Дебошир кричал, громил стоявшие автомобили, сломал шлагбаум и опрокинул мотоцикл. На место был вызван наряд полиции, мужчину удалось заковать в наручники и передать бригаде скорой медицинской помощи.

Ранее в Петербурге четверо детей угнали электросамокат и устроили ДТП с велосипедистом.

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