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Стало известно, как изменился ценник на самую практичную Lada за три года

Quto: за три года «АвтоВАЗ» поднял стоимость Lada Largus на 1 млн рублей

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Lada

За три года ценник на модель Lada Largus поднялся на 1 млн рублей. Об этом сообщает портал Quto.ru. В его распоряжении есть архивные прайс-листы марки.

Издание напомнило, что недавно представленный Largus, который собирают на заводе в Ижевске, стоит 1,6 млн рублей. В мае 2021-го аналогичный универсал продавался за 724 тыс. рублей. Однако уже в июле он поднялся в цене до 749 тыс. рублей, в сентябре — до 768 тыс. рублей, а в декабре — до 812 тыс. рублей.

Подорожание продолжилось и в 2022 году. Сначала «АвтоВАЗ» поднял ценник до 829 тыс. рублей. В марте стоимость достигла 1,2 млн рублей. Летом универсал уже продавался за 1,3 млн рублей.

Осенью 2023-го ценник на Lada Largus пропал из общего доступа, поскольку модели того года отправили дилерам без публичной демонстрации. Однако известно, что тогда в среднем пятиместный седан Largus стоил 2,3 млн рублей.

«АвтоВАЗ» возобновил производство Lada Largus 15 мая 2024 года. Первыми выпущенными автомобилями в Ижевске стали универсал в версии Classic и коммерческий фургон.

В России производство Lada Largus прекратилось весной 2022 года, после чего «АвтоВАЗ» выпустил еще несколько партий машин. Последние 650 машин были собраны летом 2023-го. До недавнего времени их можно было найти у дилеров, однако затем все запасы оказались полностью распроданы.

Ранее «За Рулем» рассказал, на чем сэкономил «АвтоВАЗ» при сборке Lada Largus.

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