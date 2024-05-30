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В Москве перекроют движение из-за забега

В центре Москвы 1 июня ограничат движение авто из-за забега

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РИА Новости

В центре Москвы 1 июня перекроют движение из-за забега «Зеленый марафон». Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

«С 07:50 до 15:20 перекроют Софийскую, Раушскую, Космодамианскую, Устьинскую, Гончарную, Краснохолмскую, Москворецкую, Кремлевскую, Пречистенскую, Фрунзенскую и Лужнецкую набережные», — говорится в публикации.

Также проезд будет закрыт на Большом Москворецком мосту и на улицах Ильинке, Варварке и Москворецкой, и еще на площадях Васильевский Спуск, Новой и Старой. Ограничения введут на Болотной улице, в Фалеевском переулке и на Садовнической. До 13:40 нельзя будет проехать по Большому и Малому Устьинскому мостам, а до 15:20 — по Китайгородскому.

Автомобилистам порекомендовали заранее выбирать маршрут и пути объезда. Отслеживать информацию можно на сайте ЦОДД.

До этого стало известно, что в Крыму участок дороги «Саки — Евпатория» перекрыли из-за пожара в частном доме. Возгорание произошло в селе Прибрежное Сакского района. Пострадавших нет. В тушении частного дома задействовали 13 единиц техники.

Кроме того, 30 мая столичных водителей предупредили о грозе с сильным дождем и ветром после полудня 30 мая. В связи с этим в МЧС водителям порекомендовали снизить скорость, увеличить дистанцию с другими авто, а также не делать резких маневров. Кроме того, следует парковаться подальше от деревьев, а пешеходам — не приближаться к шатким конструкциям, отметили спасатели.

Ранее движение по Крымскому мосту временно перекрыли.

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