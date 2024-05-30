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Стало известно, вернется ли Россия к системе штрафных баллов для водителей

Замглавы ГАИ Понарьин: Россия не планирует вводить штрафные баллы за нарушения ПДД

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Максим Блинов

В России не собираются возвращаться к советской системе штрафных баллов для водителей, нарушивших ПДД. Об этом сообщил замначальника ГАИ Олег Понарьин на пресс-конференции.

«Насколько я знаю, законодатели не планируют сейчас вводить систему штрафных баллов. Она в определенном смысле существует, есть повышенное наказание за повторные нарушения однородных правонарушений. Но вывести вот такую шкалу балльную на сегодняшний момент не планируется», — заявил он.

При этом Понарьин напомнил, что в РФ действует система поощрения аккуратных автомобилистов страховщиками.

До этого в России решили обновить штраф, про который все уже давно забыли. Так, правительство Российской Федерации поддержало предложение депутатов Государственной думы о введении наказания для водителей, которые участвуют в опасных ситуациях на дорогах, создавая угрозу для других автомобилистов. Речь идет о так называемом «опасном вождении», термин был введен в ПДД с 2016 года, но до сих пор не сопровождался соответствующими санкциями.

Ранее автоэксперты выступили против штрафов за опасное вождение.

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