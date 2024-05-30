Стало известно, каким будет новый Chery Tiggo для России

В Китае компания Chery показала обновленные Tiggo 4 и Tiggo 7. Автоэксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин выяснил, как изменились модели.

По его словам, Tiggo 4 получил фары и оформление бамперов в стиле Tiggo 7.

«Tiggo 7, в свою очередь, «повысили» до Tiggo 8, у него появился тот же узор фар. Задняя оптика стала такой же, как на обновленной «четверке». Профиль кузова не изменился, зато серьезно прошлись по салону», — отметил Милешкин.

Он добавил, что в салоне автомобиля появился изогнутый двойной дисплей и камера, которая следит за состоянием водителя. Также в машине обновили тоннель между сиденьями спереди и джойстик коробки передач — на него нанесли изображение тигра.

В заключении Милешкин добавил, что обе модели получили полный зимний пакет перед выходом на российский рынок.

До этого автопроизводитель Chery запатентовал в России более десяти новых торговых марок по классу автомобилей. Информация об этом появилась в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС). В частности, Chery закрепила за собой права на названия Fatena, Skala, Maxeed, Onives, Innova, Fatena, Jaceer и Jaegoo. О планах по использованию закрепленных за Chery новых брендов не сообщается.

Ранее были названы китайские автобренды, которые заменили россиянам европейский премиум.