Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, каким будет новый Chery Tiggo для России

«За рулем»: обновленный Chery Tiggo 7 появится в РФ с полным зимним пакетом

close
100%
Chery

В Китае компания Chery показала обновленные Tiggo 4 и Tiggo 7. Автоэксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин выяснил, как изменились модели.

По его словам, Tiggo 4 получил фары и оформление бамперов в стиле Tiggo 7.

«Tiggo 7, в свою очередь, «повысили» до Tiggo 8, у него появился тот же узор фар. Задняя оптика стала такой же, как на обновленной «четверке». Профиль кузова не изменился, зато серьезно прошлись по салону», — отметил Милешкин.

Он добавил, что в салоне автомобиля появился изогнутый двойной дисплей и камера, которая следит за состоянием водителя. Также в машине обновили тоннель между сиденьями спереди и джойстик коробки передач — на него нанесли изображение тигра.

В заключении Милешкин добавил, что обе модели получили полный зимний пакет перед выходом на российский рынок.

До этого автопроизводитель Chery запатентовал в России более десяти новых торговых марок по классу автомобилей. Информация об этом появилась в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС). В частности, Chery закрепила за собой права на названия Fatena, Skala, Maxeed, Onives, Innova, Fatena, Jaceer и Jaegoo. О планах по использованию закрепленных за Chery новых брендов не сообщается.

Ранее были названы китайские автобренды, которые заменили россиянам европейский премиум.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами