АвтоВАЗ испытывает проблемы с комплектующими для Lada Aura

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» испытывает проблемы с комплектующими для автомобилей Lada Aura. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«С конвейера АвтоВАЗа сходят несколько автомобилей Aura в неделю, белого и черного цвета и салоном светлый и черный. Более массовое производство планируется начать в сентябре месяце. Пока есть нерешенные проблемы по комплектующим, в частности по карте задней двери, до осени должно все пойти по технологии», — говорится в сообщении.

Выпуск Lada Aura на «АвтоВАЗе» начался в апреле 2024 года.

Седаны Lada Aura направлены в качестве служебных автомобилей для депутатов Госдумы и чиновников. Заказ на автомобили Lada Aura сделало и министерство финансов РФ.

Удлиненный седан Aura на основе Lada Vesta был показан в Сочи в июне 2023 года. Автомобиль оснащен мотором 1,8 мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией. Aura построена на базе обновленной Vesta и отличается дополнительными 25 см пространства в салоне для пассажиров заднего ряда. Отделка интерьера седана выполнена из натуральной кожи российского производства, установлена премиальная аудиосистема.

Ранее сообщалось, что Toyota и BMW снимут производства свои старейшие спорткары.