Автомобильная авария парализовала движение на ТТК в Москве

В Москве на Третьем транспортном кольце (ТТК) произошла массовая авария. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне ТТК (в районе д.3 по ул. Новая Башиловка) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП перекрыты три из четырех полос. Пробка растянулась на 3 км. В ведомстве посоветовали находить пути объезда.

До этого стало известно, что в Самаре сильный поток воды прорвался из-под земли и опрокинул припаркованный Kia Rio. После этого «коммунальный фонтан» начал затапливать дорогу. Пострадавших нет. В коммунальных службах рассказали, что вода прорвалась из-за проблем с теплосетью.

Ранее в Госдуме предложили конфисковывать автомобили у лихачей.