Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новый гибрид BYD может проехать без остановки 2 тыс. километров

BYD показал седан Qin L, который может проехать без остановки 2 тыс. километров

close
100%
BYD

Китайская компания BYD представила седан Qin L с гибридной системой нового поколения. Такая машина может проезжать без остановки более 2 тыс. километров. Об этом сообщает carnewschina.com.

Длина автомобиля составляет 4830 мм, ширина — 1875 мм, высота — 1495 мм, колесная база — 2790 мм. Автомобиль оснащен полностью жидкокристаллической приборной панелью и крупным 15,6-дюймовым экраном информационно-развлекательного комплекса.

Седан получил подключаемую гибридную систему, состоящую из двигателя объемом 1,5 литра и электромотора. Расход топлива составляет всего 2,9 литра на 100 км.

До этого стало известно, что китайская компания Geely представила в России полноприводную модификацию кроссовера Atlas.

Geely Atlas получил систему автоматически подключаемого полного привода шестого поколения. В дополнение к четырем стандартным режимам движения – Comfort («Комфортный»), Eco («Экономичный»), Sport («Спортивный»), Intelligent («Интеллектуальный») – добавилось еще два: режим Offroad («Внедорожный») для легкого бездорожья и режим Snow («Снег») для управления автомобилем зимой.

Ранее сообщалось, что Соллерс планирует начать выпуск нового минивэна в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами