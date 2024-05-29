Новый гибрид BYD может проехать без остановки 2 тыс. километров

Китайская компания BYD представила седан Qin L с гибридной системой нового поколения. Такая машина может проезжать без остановки более 2 тыс. километров. Об этом сообщает carnewschina.com.

Длина автомобиля составляет 4830 мм, ширина — 1875 мм, высота — 1495 мм, колесная база — 2790 мм. Автомобиль оснащен полностью жидкокристаллической приборной панелью и крупным 15,6-дюймовым экраном информационно-развлекательного комплекса.

Седан получил подключаемую гибридную систему, состоящую из двигателя объемом 1,5 литра и электромотора. Расход топлива составляет всего 2,9 литра на 100 км.

До этого стало известно, что китайская компания Geely представила в России полноприводную модификацию кроссовера Atlas.

Geely Atlas получил систему автоматически подключаемого полного привода шестого поколения. В дополнение к четырем стандартным режимам движения – Comfort («Комфортный»), Eco («Экономичный»), Sport («Спортивный»), Intelligent («Интеллектуальный») – добавилось еще два: режим Offroad («Внедорожный») для легкого бездорожья и режим Snow («Снег») для управления автомобилем зимой.

Ранее сообщалось, что Соллерс планирует начать выпуск нового минивэна в 2025 году.