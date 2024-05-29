Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который влетел в обочину», — говорится в публикации.

Отмечается, что машину атаковали в городе Шебекино. Пострадавших нет, однако автомобиль получил ущерб из-за осколков.

До этого Гладков сообщал, что ВСУ при помощи беспилотника атаковали село Муром Шебекинского городского округа и село Пороз Грайворонского городского округа в Белгородской области.

Также 29 мая министерство обороны РФ заявило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник и семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» над территорией Белгородской области.

Ранее стало известно, что Украина будет жаловаться на сбежавших дальнобойщиков в Интерпол.