Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области

Губернатор Гладков: дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области

close
100%
Oleksandr Ratushniak/Reuters

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который влетел в обочину», — говорится в публикации.

Отмечается, что машину атаковали в городе Шебекино. Пострадавших нет, однако автомобиль получил ущерб из-за осколков.

До этого Гладков сообщал, что ВСУ при помощи беспилотника атаковали село Муром Шебекинского городского округа и село Пороз Грайворонского городского округа в Белгородской области.

Также 29 мая министерство обороны РФ заявило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник и семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» над территорией Белгородской области.

Ранее стало известно, что Украина будет жаловаться на сбежавших дальнобойщиков в Интерпол.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами