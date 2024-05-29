В России появится новый минивэн Соллерс

Российский автопроизводитель »Соллерс» планирует наладить выпуск минивэнов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Соллерс» прорабатывает данный проект», — рассказали в компании, отвечая на вопрос, действительно ли автопроизводитель планирует начать выпуск минивэнов.

Отмечается, что первые серийные автомобили должны появиться в 2025 году. Машины будут оснащены автоматической коробкой передач.

До этого «Соллерс» вышел из состава собственников автопроизводителя Aurus (ООО «Аурус», г. Елабуга). Он продал свои 0,5% долей компании «Хит Моторз Рус».

В пресс-службе «Соллерса» сделку подтвердили, однако никаких подробностей о ней раскрывать не стали. «Хит Моторз Рус» по состоянию на конец 2023 года владело 51% долей производителя камазовских LCV «Компас» (ООО «Тракс Восток Рус», бывшее СП «КАМАЗа» с Daimler). Также ей на конец позапрошлого года принадлежали 50% долей в ООО «Волжские Индустриальные двигатели».

Ранее сообщалось, что компания «Соллерс» доработала модель Atlant с учетом замечаний россиян.