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Пьяный магаданец проник в гараж правительства и разбил восемь служебных авто

В Магадане пьяный мужчина пробрался в гараж властей региона и разбил восемь авто

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Телеграм-канал «Mash»

В Магадане пьяный мужчина проник в гараж местного правительства, поездил на служебных авто и разбил восемь из них. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что злоумышленником оказался сотрудник местного продуктового магазина. Ночью он пробрался на закрытую территорию, смог завести автомобили и почти все разбил. Через несколько часов его поймали, против него возбудили уголовное дело.

До этого пользователь записал видео, как легко попасть в УАЗ СГР без помощи ключа. Ролик распространился в соцсетях. На кадрах видно, что владелец автомобиля закрывает форточку с внутренней стороны и нажимает на специальную кнопку, чтобы окно заблокировалось. Однако далее водитель захлопнул дверь машины и показал, что на самом деле форточка легко открывается одним движением руки.

Ранее россиянам напомнили о популярном виде автоподстав.

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