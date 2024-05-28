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Автоэксперты выступили против штрафов за опасное вождение

Автоэксперт Похмелкин: доказать факт опасного вождения будет слишком трудно

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Доказать на практике факт опасного вождения будет слишком сложно, введение штрафов за такое нарушение не поможет в решении проблемы, считает председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. На камеры такие маневры на видеокамеры также будет затруднительно, что приведет к спорам, отметил он в беседе с НСН.

Напомним, кабмин поддержал введение наказания для водителей за «опасное вождение» — создание ситуаций на дорогах, представляющих угрозу другим автомобилистам. Предлагается установить штраф в размере 3-5 тыс. рублей или лишать прав при повторном нарушении. Однако это понятие слишком размытое, оно включает в себя и опасное перестроение, и другие действия, отметил Похмелкин.

«На практике доказать подобное очень трудно, так как надо будет доказать, что человек совершил несколько таких маневров, создавая при этом угрозу для других участников дорожного движения», — подчеркнул он.

По словам автоэксперта, сегодня более 90% нарушений ПДД доказываются с помощью видеофиксации. Однако в случае «опасного вождения» такой метод не сработает, считает эксперт. Формально нарушение допущено не будет, а была ли создана угроза другим участникам дорожного движения – оценить практически невозможно, подчеркнул он.

При этом каждое нарушение, которое входит в общее понятие об опасном вождении, само по себе уже предполагает те или иные санкции, добавил Похмелкин. Введение еще одного термина не поможет «охладить головы хулиганов», заключил он.

В России ранее предложили увеличить штрафы за некачественный ремонт дорог.

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