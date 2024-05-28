Потасовка байкеров и гаишников в Белгороде попала на видео

В сети распространяется видео с дракой между байкерами и инспекторами ГИБДД. Кадры опубликовало сообщество «Белгород Новости» в соцсети «ВКонтакте».

«По словам очевидца, водителей питбайков задержали за то, что они ездили по дорогам общего пользования (это запрещено, потому что на транспорт нельзя получить ПТС и оформить страховку)», — говорится в публикации.

На кадрах видно, как байкеры пытаются скрыться от инспекторов, но сотрудники успевают схватить мотоциклистов и повалить их на асфальт. Затем гаишники начинают избивать задержанных. В комментариях многие пользователи посчитали, что инспекторы ГИБДД превысили свои полномочия.

До этого в Москве во время мотофестиваля произошло массовое ДТП с несколькими байкерами. Отмечается, что мотоциклисты попали в аварию во время движения колонны на Бережковской набережной. Один из байкеров подрезал другого участника фестиваля, в результате тот упал с мотоцикла и задел несколько проезжавших рядом. Виновник ДТП скрылся с места аварии.

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