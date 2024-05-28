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В России стартовали продажи минивэнов Hyundai

«РГ»: в России поступил в продажу первый минивэн Hyundai Custin

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Hyundai

В России стартовали продажи минивэнов Hyundai Custin. Об этом сообщает «Российская газета», которая нашла соответствующее объявление на крупной онлайн-площадке.

Отмечается, что изначально модель создавали как эксклюзив для рынка Китая. Она получила название Custo в честь французского исследователя Жака-Ива Кусто. Но впоследствии автомобиль решили реализовать и в других странах под названием Custin. Продавец минивэна в РФ сообщил, что это одна из первых таких моделей в стране. Издание подчеркнуло, что машины Custo до этого уже привозили в Россию по параллельному импорту, однако это действительно может быть первый автомобиль под названием Custin.

Приобрести Custin с 1,5-литровым двигателем на 170 л.с. и «автоматом» предлагают за 4,1 млн рублей. Длина минивэна составляет 4950 мм. У него трехрядный салон с двумя креслами на втором ряду и трехместным диваном на третьем. Примечательно, что Custo в конце прошлого года продавали за 5,5 млн рублей.

В Китае автомобиль предлагают за ¥170 тыс. (2,1 млн рублей по курсу).

До этого сообщалось, что в Казахстане наладят производство минивэнов Hyundai Custo. Отмечается, что собирать машины будут в Алма-Ате. Поставкой машинокомплектов займется совместное предприятие Beijing Hyundai. В Казахстане Custo сертифицировали под именами Custin и Custo.

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