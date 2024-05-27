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В Подмосковье мужчина устроил гонки на Lada, пострелял по авто и станцевал танец с ножом

В Подмосковье мужчина напугал соседей, устроив гонки на Lada и расстреляв их авто

В подмосковном Ногинске мужчина напугал своих соседей, устроив гонки на Lada и расстреляв их машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Ногинск».

«Местный псих терроризирует и запугивает весь дом. То гуляет с голым торсом с мачете в руках», — говорится в публикации.

Отмечается, что мужчина периодически устраивает пьяные танцы с ножом. Также Life со ссылкой на Shot пишет, что у 53-летнего нарушителя якобы есть связи в органах и его наказывали только административными протоколами.

«Не так давно за езду в пьяном виде Дмитрия лишили прав. Но он по-прежнему по ночам любит прыгать в свой авто и газовать до упора, чем будит всю округу», — говорится в публикации канала.

Недавно полицейские все же задержали мужчину. Местные жители признаются, что опасаются за свою жизнь, поскольку неадекватный сосед может вернуться в любой момент. В связи с этим они решили написать в полицию коллективное заявление.

До этого житель Иркутской области попытался необычным способом угнать «девятку», но все равно был пойман полицией. По данным следствия, мужчина, обманув отца, при помощи его Jeep отбуксировал чужую машину, починил авто и отправился на нем к подруге в соседнее село. Однако в пути, когда в бензобаке закончилось топливо, машина заглохла. В результате мужчине пришлось бросить автомобиль и пойти домой пешком. Впоследствии его поймала полиция.

Ранее в Москве мужчина попытался затолкать девушку в машину и попал на видео.

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