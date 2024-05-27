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Mercedes-Benz сбил двух детей в центре Москвы

В центре Москвы Mercedes-Benz сбил двух мальчиков на самокате

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Depositphotos

В центре Москвы водитель Mercedes-Benz сбил двух мальчиков, которые пересекали проезжую часть на самокате. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

«На Пресненской набережной в районе дома 10 водитель автомобиля «Мерседес» совершил наезд на двух мальчиков, которые пересекали проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу», — отмечается в сообщении ГИБДД.

Мальчики 2010 и 2012 годов рождения ехали на арендованном самокате на запрещающий сигнал светофора и не спешились для перехода проезжей части, добавили в ГИБДД. Оба несовершеннолетних получили травмы.

До этого стало известно о предложении устанавливать в пешеходных зонах и вблизи пешеходных переходов искусственных неровностей для водителей самокатов и других СИМ. С соответствующим обращением к главе ГИБДД России Михаилу Черникову обратился «Институт исследования современной политики».

Ранее комитет Госдумы по законодательству и госстроительству одобрил законопроект, вводящий штрафы до 30 тыс. рублей для самокатчиков и пользователей других СИМ.

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