Автовладельцам объяснили, как возместить ущерб за сгоревшую на стоянке машину

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников в эфире «Радио 1» прокомментировал новость о том, что в подмосковных Мытищах на штрафстоянке сгорели девять машин. В первую очередь, по его словам, важно зафиксировать факт порчи имущества.

«Нужно выяснить, должным ли образом было обеспечена пожарная безопасность, были ли соблюдены нормативы и предприняты какие-то меры. <...> Лучше приехать, самостоятельно пройтись ножками, пофотографировать все по максимуму. Пусть у вас будут личные фотографии на всякий случай», — сказал юрист.

После съемки поврежденного авто он посоветовал обратиться к профильным экспертам, которые дадут правовую оценку случившемуся. Получив результаты технической экспертизы можно обращаться в суд, продолжил Мельников.

Эксперт добавил, что в случае поджога ответственность понесет тот, кто его совершил. Если же возгорание было случайным, ответственного за случившееся определит суд.

О пожаре на штрафстоянке в Мытищах стало известно 27 мая. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Как сообщили очевидцы, перед пожаром были слышны два взрыва.

До этого под Новокузнецком произошло столкновение легкового автомобиля Toyota и автобуса ПАЗ, оба транспортных средства сгорели. ДТП произошло на въезде в Новокузнецкий район.

Ранее в Волгограде четыре человека пострадали в ДТП с грузовиками.