Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Красноярец сломал ногу гаишнику при задержании

В Красноярске мужчина при задержании сломал ногу сотруднику ГИБДД

close
100%
«ПУЛЬС Красноярья»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ПУЛЬС Красноярья»

В Красноярске подозреваемый в краже сломал ногу инспектору ГИБДД, который пытался его задержать. Об этом сообщает Telegram-канал «Пульс Красноярья».

Инцидент произошел на 2-й Шинной улице. Полицейские попытались задержать «закладчика», также подозреваемого в краже, однако мужчина перекинул через себя одного из сотрудников. Несмотря на это, скрыться ему не удалось. Пострадавший инспектор ГИБДД получил перелом ноги.

Инспекторы ГИБДД остановили подозрительного прохожего и спросили, есть ли у него запрещенные вещества, уточняет trk7.ru со ссылкой на краевое ГУ МВД. После этого он сильно занервничал, а затем попытался убежать и ударил полицейского. При задержанном нашли пакет с белым порошком (предположительно, наркотиками). Вещество отправлено на экспертизу.

Ранее стало известно, что глава СКР заинтересовался делом мигранта из Щелково, который перекрывал местным жителям дорогу к стадиону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами