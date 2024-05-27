Красноярец сломал ногу гаишнику при задержании

В Красноярске подозреваемый в краже сломал ногу инспектору ГИБДД, который пытался его задержать. Об этом сообщает Telegram-канал «Пульс Красноярья».

Инцидент произошел на 2-й Шинной улице. Полицейские попытались задержать «закладчика», также подозреваемого в краже, однако мужчина перекинул через себя одного из сотрудников. Несмотря на это, скрыться ему не удалось. Пострадавший инспектор ГИБДД получил перелом ноги.

Инспекторы ГИБДД остановили подозрительного прохожего и спросили, есть ли у него запрещенные вещества, уточняет trk7.ru со ссылкой на краевое ГУ МВД. После этого он сильно занервничал, а затем попытался убежать и ударил полицейского. При задержанном нашли пакет с белым порошком (предположительно, наркотиками). Вещество отправлено на экспертизу.

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