В Щелково задержали мигранта, который перекрывал машиной дорогу к стадиону

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о деле мигранта из Узбекистана, который систематически перекрывал дорогу к стадиону в подмосковном Щелково. Об этом сообщается в Telegram-канале «Информационный центр СК России».

По данным СК, мужчина парковал свой автомобиль на дороге, ведущей к стадиону и не давал проехать туда школьным автобусам и местным жителям.

«В мае текущего года на просьбу водителей освободить дорогу к объекту для несовершеннолетних иностранец оскорбил их. После этого на большой скорости он попытался выехать на тротуар, где находились дети, подвергнув их жизнь опасности. В ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», — отмечается в сообщении.

До этого сотрудники полиции привлекли 35-летнего мужчину к административной ответственности, уточняет «МК Московская область». Полицейские установили, что его автомобиль был припаркован с нарушениями, и доставили автовладельца в отделение.

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