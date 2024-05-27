В России стартовали продажи Citroen отечественной сборки

В России запустили официальные продажи автомобилей Citroen отечественной сборки. Об этом сообщили в компании «Автомобильные технологии». Речь идет о кроссовере Citroen С5 Aircross.

Эту модель с конца марта стали выпускать на заводе «ПСМА Рус» в Калужской области. Теперь она есть в наличии в дилерских центрах, также автомобиль можно заказать напрямую с завода в формате онлайн. Приобрести машину предлагают за 4,3 млн рублей.

На начальном этапе покупка онлайн и доставка покупателю машины на автовозе будет доступна клиентам в Москве и в радиусе 250 км от нее. В дальнейшем проект прямых продаж планируется расширить и на другие регионы.

Помимо выпуска Citroen C5 Aircross в Калуге, «Автомобильные технологии» поставляют в Россию Citroen C5X, а также Peugeot 2008, 4008 и 5008.

Ранее стало известно, что вслед за Citroen C5 Aircross в Калуге начнут собирать еще один кроссовер.