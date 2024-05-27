Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Учительница, которая везла школьников с последнего звонка, упала с обрыва в Дагестане

В Дагестане автомобиль со школьниками и учительницей упал с обрыва

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Дагестане автомобиль, в котором учительница везла учеников после «Последнего звонка», свалился с обрыва. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, автомобиль ВАЗ-2109, которым управляла женщина, выехал из Буркиханской средней школы и двигался последним в колонне. Помимо учительницы за рулем и трех учеников, в нем ехала и директор школы. Женщина-водитель не справилась с управлением на скользкой дороге и автомобиль рухнул в реку с обрыва.

Одного из учеников, который получил тяжелые травмы, доставили в больницу Махачкалы, директор школы также госпитализирована. Двое других мальчиков-пассажиров не пострадали, женщине-водителю выжить не удалось.

До этого в Перми водитель автомобиля въехал в здание пекарни.

Ранее крупное ДТП произошло на мотофестивале в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами