Пенсионерка пересекла спокойной походкой КАД и попала на видео

В сети распространяется видео, как в Петербурге пенсионерка решила перейти оживленный КАД. Кадры опубликовало сообщество «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте».

«Самую невозмутимую пенсионерку нашли в Петербурге. На кадрах видно, как по трассе мчатся машины одна за другой», — отмечается в публикации.

Затем на видео пенсионерка «выныривает» из-под автомобиля и оказывается прямо перед машиной автора ролика. При этом женщина продолжает спокойно дальше переходить дорогу.

До этого в Санкт-Петербурге 88-летняя пенсионерка пострадала от наезда самокатчика.

Инцидент произошел 21 мая на проспекте Тореза. На женщину на улице наехал неизвестный на электросамокате, в результате столкновения петербурженка упала на асфальт. После ДТП пострадавшую доставили в Елизаветинскую больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей ссадины и ушибы, несмотря на отсутствие тяжелых повреждений, пациентку оставили в медучреждении, чтобы понаблюдать за ее состоянием.

Ранее в Италии 103-летнюю пенсионерку остановили за опасное вождение и лишили автомобиля.