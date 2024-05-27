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Прокуратура проверит, почему в Пулково автомобиль подрезал самолет

Прокуратура начала проверку инцидента в Пулково, где машина подрезала самолет

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Александр Гальперин/РИА Новости

Прокуратура решила проверить авиаинцидент в аэропорту Пулково, где автомобиль чуть не спровоцировал аварию с самолетом. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

«26 мая 2024 года технический работник авиакомпании Nordwind выехал на своем автомобиле на летное поле аэропорта Пулково перед самолетом рейса Кострома - Санкт-Петербург», — говорится в публикации.

Предварительно стало известно, что у работника не было разрешения выезжать на летное поле.

26 мая Life со ссылкой на Shot сообщал, что в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково автомобиль подрезал самолет, ехавший на стоянку. Водитель чуть не спровоцировал аварию с лайнером Ан-26 (Кострома — Санкт-Петербург). Самолету удалось остановиться в 50 метрах от машины. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Подобные инциденты уже происходили в Пулково. Например, в апреле на территории аэропорта грузовик врезался в самолет. В результате было повреждено лакокрасочное покрытие. Столкновение произошло с самолетом Аirbus-319.

Ранее в Подмосковье огненное ДТП с несколькими машинами попало на видео.

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