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Назван надежный кроссовер за 2 млн рублей, о котором не знают россияне

«За рулем»: подержанный Subaru Outback BR выносливее других японских моделей

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Subaru

Среди россиян на вторичном рынке японский кроссовер Subaru Outback BR не пользуется популярностью, однако на самом деле он заслуживает внимания покупателей. Таким мнением поделился автоэксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

«Subaru Outback с индексом BR за два миллиона также будет 2013-2014 годов выпуска. На выбор предлагаются два бензиновых двигателя объемом 2,5 (168 л.с.) и 3,6 (248 л.с.) литра. В целом это надежные агрегаты, но мелкие неисправности все же есть. И чаще всего они связаны с некачественным топливом», — рассказал он.

По его словам, интерьер Outback в сравнении с другими японскими моделями довольно выносливый и практичный. Также у автомобиля надежный вариатор Lineatronic и система полного привода. Однако эксперт отметил, что рулевая лейка у машины не отличается выносливостью.

До этого корейская компания Kia объявила об отзыве 2209 электромобилей Niro EV 2022 года выпуска. Отмечается, что проблема связана с вероятностью перегрева и оплавления высоковольтного предохранительного разъема аккумулятора, что может привести к возгоранию или потере мощности во время движения. Kia рекомендовала владельцам машин не заряжать свои машины в гаражах или других закрытых помещениях до завершения ремонтных работ. В автомобилях будет заменен предохранительный разъем на новый.

Ранее автоэксперты сравнили популярные китайские и японские кроссоверы.

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