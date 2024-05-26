Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава района в Омской области пьяным попал в ДТП, есть пострадавший

Глава района в Омской попал в аварию, есть пострадавший

Глава Полтавского района в Омской области Александр Милашенко попал в ДТП. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

«В связи с новыми вскрывшимися обстоятельствами, связанными с ДТП с участием главы Полтавского района, в том числе наличием пострадавшего, обратился к правоохранительным органам с просьбой провести тщательную проверку инцидента», — написал он.

Также он добавил, что по результатам проверки будет решено, сможет ли Милашенко продолжать работу на своем посту.

Кадры с места инцидента опубликованы в сообществе «Типичный Омск» во «ВКонтакте».
По словам второго участника ДТП, авария произошла по вине Милашенко, который находился в нетрезвом состоянии.

До этого сообщалось, что в Новокузнецке автобус с пассажирами влетел в ограждение железной дороги и разбился. «Предварительно установлено, что водитель автобуса Volgabus совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие», — рассказали в полиции.

Отмечается, что на место ДТП прибыли три машины скорой помощи, полиция и пожарные. По словам очевидцев, в результате аварии пострадали восемь человек, половина из них — несовершеннолетние.

Ранее массовая авария с участием нескольких машин парализовала движение на юге Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами