Глава района в Омской области пьяным попал в ДТП, есть пострадавший

Глава Полтавского района в Омской области Александр Милашенко попал в ДТП. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

«В связи с новыми вскрывшимися обстоятельствами, связанными с ДТП с участием главы Полтавского района, в том числе наличием пострадавшего, обратился к правоохранительным органам с просьбой провести тщательную проверку инцидента», — написал он.

Также он добавил, что по результатам проверки будет решено, сможет ли Милашенко продолжать работу на своем посту.

Кадры с места инцидента опубликованы в сообществе «Типичный Омск» во «ВКонтакте».

По словам второго участника ДТП, авария произошла по вине Милашенко, который находился в нетрезвом состоянии.

До этого сообщалось, что в Новокузнецке автобус с пассажирами влетел в ограждение железной дороги и разбился. «Предварительно установлено, что водитель автобуса Volgabus совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие», — рассказали в полиции.

Отмечается, что на место ДТП прибыли три машины скорой помощи, полиция и пожарные. По словам очевидцев, в результате аварии пострадали восемь человек, половина из них — несовершеннолетние.

Ранее массовая авария с участием нескольких машин парализовала движение на юге Москвы.