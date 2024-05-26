В Подмосковье огненное ДТП с несколькими машинами попало на видео

В подмосковном Фрязино произошло огненное ДТП с несколькими машинами. Кадры с места аварии опубликовал Telegram-канал 112.

Отмечается, что на дороге столкнулись несколько авто, в результате чего их отбросило в кювет, где и произошло возгорание. Четыре человека пострадали, они госпитализированы с травмами и ожогами. Один из них находится в тяжелом состоянии на операции.

До этого сообщалось, что в Новокузнецке автобус с пассажирами влетел в ограждение железной дороги и разбился. «Предварительно установлено, что водитель автобуса Volgabus совершил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на препятствие», — рассказали в полиции.

Отмечается, что на место ДТП прибыли три машины скорой помощи, полиция и пожарные. По словам очевидцев, в результате аварии пострадали восемь человек, половина из них — несовершеннолетние.

Ранее массовая авария с участием нескольких машин парализовала движение на юге Москвы.