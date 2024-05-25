На УАЗ подали в суд из-за многомиллионного долга

На российского производителя автомобилей УАЗ подали в суд из-за долга. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

«Иск на сумму 17 357 837 рублей в адрес УАЗа подала фирма Тайрс Рус, дочка Кордианта, производителя одноименных автомобильных шин», — говорится в сообщении.

Детали дела не сообщаются.

До этого стало известно, что фирма Silver Basis Investment Development Company намеревается обратиться в столичный Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом завод «Москвич» из-за большого долга.

Однако «Москвич» заявил, что отрицает обстоятельства банкротства и обратил внимание, что опубликованное от лица «Силвер Бейзис (HK) Инвестмент Девелопмент Компани Лимитед» сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением не отражает реальное финансовое состояние завода.

Позже Арбитражный суд Москвы вернул без рассмотрения по существу иск гонконгской компании Silver Basis (HK) Investment Development Company Limited о признании столичного автозавода «Москвич» банкротом.

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