«Газель» сгорела в Белгородской области после атаки дронов-камикадзе

Село Безымено Белгородской области подверглось атаке украинских дронов-камикадзе, в результате нее полностью сгорел грузовой автомобиль «Газель». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В результате их (беспилотников. — «Газета.Ru») падения с последующей детонацией полностью сгорела «Газель», — написал Гладков.

Губернатор уточнил, что никто из мирных жителей не пострадал в результате атаки.

В данный момент в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.

До этого Гладков сообщал, что украинские войска атаковали грузовой автомобиль в селе Борисовка Белгородской области. Во время атаки грузовик работал в поле. В результате взрыва загорелась кабина, ее потушили. Никто не пострадал.

Утром 25 мая Вооруженные силы Украины дважды атаковали город Шебекино в Белгородской области с помощью беспилотника.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.