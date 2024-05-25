Юная ростовчанка выпрыгнула из автобуса во время движения

В Ростове-на-Дону 10-летняя девочка выпрыгнула из автобуса, когда он находился в движении. Об этом сообщает rostovgazeta.ru. Инцидент произошел на проспекте Буденновский.

«Водитель автобуса №71 высадил всех пассажиров и осмотрел салон. В этот момент он не увидел 10-летнюю девочку, которая находилась в транспорте. Он открыл двери для проветривания и поехал. В это время девочка выпрыгнула и получила травмы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшую девочку доставили в медицинское учреждение. О ее состоянии ничего неизвестно.

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