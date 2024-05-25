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Автомобиль такси протаранил ограждение на МКАД и загорелся

Момент возгорания такси после ДТП на МКАД попал на видео

Автомобиль врезался в ограждение и перевернулся на МКАД в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». После ДТП машина загорелась.

«На внешней стороне 17-го километра МКАД (в районе съезда №13) автомобиль столкнулся с ограждениями дорожных работ, после чего перевернулся на крышу и загорелся. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Судя по информации с камеры, которая засняла ДТП, авария произошла в 3:23 25 мая. На видео запечатлен автомобиль такси, водитель которого перед столкновением начал тормозить, но не смог объехать препятствие.

Для движения были недоступны три полосы из пяти. В 6:45 движение было полностью восстановлено. О пострадавших ничего неизвестно.

В Якутске мигранты устроили гонки на грузовиках по улицам города и попали в ДТП. В аварии пострадали и водитель Honda, и женщина-пассажир. Водители грузовиков - граждане Таджикистана. Им вручены уведомления о выезде из России. У одного из них аннулирован ранее выданный вид на жительство.

Ранее в Петербурге грузовик без тормозов устроил массовое ДТП и завалил дорогу камнями.

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