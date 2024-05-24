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Названы сроки начала продаж обновленного Geely Emgrand

Geely выпустила обновленный седан Emgrand

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Geely

Китайская компания Geely подготовила обновленную версию седана Geely Emgrand, сообщает Autohome.

Автомобиль получил решетку радиатора с массивными вертикальными планками, а также новый бампер с воздухозаборником измененной формы. Кроме того, у автомобиля появились новые задние фонари, которые, в отличие от дорестайлинговой версии, не соединены сплошной световой полосой. Длина бюджетного седана Geely составляет 4638 мм, колесная база — 2650 мм.

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Geely

На китайском рынке автомобиль будет продаваться с атмосферным мотором 1.5 мощностью 126 л.с. и вариатором. Предварительный диапазон цен — от 69,9 до 88,9 тыс. юаней (₽ 862тыс — 1 млн). Ожидается, что продажи новинки стартуют в июне 2024 года, уточняют «Китайские автомобили».

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